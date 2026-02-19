La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) expresó su preocupación ante el paro nacional convocado en Argentina para este jueves 19 de febrero y advirtió sobre su impacto en el normal funcionamiento del sector turístico.

Según el comunicado difundido por la entidad, la medida afectará de forma directa la operatoria del turismo en el país y tendrá consecuencias en la actividad económica general. La organización señaló que la convocatoria se produce luego de un fin de semana largo de Carnaval en el que, de acuerdo con sus datos, se registraron niveles elevados de movimiento turístico, ocupación e ingresos en distintos destinos argentinos.

Viajes programados y reprogramaciones

FAEVYT indicó que el paro nacional en Argentina impactará principalmente en pasajeros con viajes programados, lo que podría derivar en cancelaciones y reprogramaciones. La entidad sostuvo que estas situaciones alteran itinerarios, reservas y compromisos asumidos con antelación.

El comunicado señala que cada jornada sin actividad implica pérdidas económicas para pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo en el país, además de afectar la organización de traslados y servicios contratados previamente.

Previsibilidad y actividad económica

La federación afirmó que este tipo de medidas incide en la previsibilidad necesaria para el sector y en la toma de decisiones operativas. En ese marco, reiteró la relevancia de la actividad turística para la economía argentina y planteó la necesidad de evitar interrupciones que afecten su funcionamiento.

El paro nacional está previsto para mañana y se espera que tenga alcance en distintos servicios y actividades en todo el territorio argentino.