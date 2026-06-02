El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo este martes 2 de junio una reunión en la sede del HUB 2030 de Naciones Unidas en Bilbao, donde se definieron líneas de trabajo orientadas a profundizar la cooperación internacional en torno al desarrollo sostenible.

Rodríguez participó del encuentro junto al presidente de la Junta Departamental de Colonia, Félix Osinaga; los ediles Mónica Rivero y Eduardo Hebling; la secretaria general de la Intendencia, Claudia Maciel; y el director de Cooperación Internacional, Lic. Alfredo Martínez. El jefe comunal actuó, además, en representación del Congreso de Intendentes.

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La delegación fue recibida por autoridades vinculadas al HUB 2030, entre ellas Iñigo Arbiol; el director de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, Elankidetza, Javier Cortés; y el director de Acción Exterior y Multilateral del Gobierno Vasco, Asier Areitio.

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Durante la reunión se avanzó en la identificación de posibles líneas de acuerdo para fortalecer la cooperación entre territorios, con énfasis en la implementación de políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible, la innovación, la gobernanza colaborativa y la articulación entre agendas locales y globales.

La Red de Hubs Local 2030 es una comunidad internacional de territorios que funcionan como centros de referencia para la implementación de la Agenda 2030 desde el ámbito local. Estos espacios promueven la innovación, la colaboración y el intercambio de conocimiento entre regiones que trabajan en soluciones territoriales frente a desafíos globales.

Los Local 2030 Hubs operan como nodos que conectan experiencias locales con agendas internacionales. Su objetivo es impulsar alianzas, compartir aprendizajes y generar proyectos conjuntos en áreas como sostenibilidad, inclusión social, resiliencia, participación comunitaria, diversidad cultural y desarrollo territorial.

Actualmente, la red está integrada por hubs ubicados en Euskadi, Paraná, Liverpool, Shizuoka y Hawai‘i. Cada territorio aporta una experiencia particular. Euskadi trabaja sobre innovación social, gobernanza colaborativa y nuevas agendas globales, entre ellas el denominado ODS 18, vinculado a la diversidad cultural y lingüística. Paraná se destaca por la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en políticas públicas regionales. Liverpool desarrolla líneas de trabajo vinculadas a regeneración urbana, inclusión social y participación comunitaria. Shizuoka aborda la resiliencia, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial equilibrado. Hawai‘i, por su parte, concentra su trabajo en sostenibilidad, cambio climático y preservación de ecosistemas, con una fuerte dimensión cultural e indígena.

En ese marco, la presencia de la delegación de Colonia en Bilbao apunta a fortalecer los vínculos internacionales del departamento y a explorar herramientas de cooperación que puedan ser aplicadas desde una perspectiva local. La reunión dejó planteada una agenda de trabajo orientada a vincular al departamento con redes globales de desarrollo sostenible, intercambio técnico y cooperación territorial.