El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, fue recibido este martes 2 de junio en la ciudad de Bilbao por Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco.

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El encuentro se realizó en el marco de la recorrida que el jefe comunal comenzó a desarrollar por Europa, según informó la Intendencia de Colonia.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la reapertura del Frontón Real de San Carlos y a las colectividades vascas presentes en el departamento.

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La actividad forma parte de la agenda que Rodríguez cumple en el exterior, con instancias relacionadas con proyectos y vínculos institucionales asociados al departamento de Colonia.