En el piso 11 de la Torre Ejecutiva, frente a periodistas de distintos medios, el presidente Yamandú Orsi volvió sobre un asunto que en los últimos días ocupó parte de la agenda pública: la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe.

Esta vez no lo hizo solo para explicar la operación. También anunció una resolución: el vehículo será entregado a la Administración Nacional de Educación Pública, para que sea utilizado en tareas vinculadas al traslado de niños, especialmente en el interior del país.

Según informó el mandatario, la cesión será definitiva y no bajo la modalidad de préstamo. La decisión fue comunicada este martes por la tarde, durante un encuentro con medios de prensa en su despacho de Presidencia.

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La camioneta había quedado en el centro de los cuestionamientos luego de que se conociera que fue adquirida en febrero de 2025, días antes de la asunción presidencial, a través de Oliva Automotores, concesionaria de Hyundai. La operación incluyó un precio de US$ 54.000, cuando el valor de plaza informado para ese modelo rondaba los US$ 79.000, una diferencia cercana a los US$ 25.000, según información divulgada por Radio Carve y recogida por distintos medios.

Ante los periodistas, Orsi mostró documentación relacionada con el proceso de compra y sostuvo que no cometió ninguna ilegalidad. También señaló que la entrega del vehículo busca poner fin a la controversia pública generada por el caso.

El episodio había comenzado a partir del análisis de la declaración jurada presentada por el presidente ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Luego, la discusión se amplió al conocerse la factura de compra y el descuento aplicado en la operación.

Con la cesión del vehículo a ANEP, el presidente procura cerrar un capítulo que combinó aspectos patrimoniales, administrativos y de transparencia pública. El destino anunciado para la camioneta será ahora el sistema educativo, aunque resta conocer los detalles formales de la transferencia y el uso específico que le dará el organismo.