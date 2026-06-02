El Ministerio de Turismo será sede este jueves 4 de junio de la ceremonia de entrega de premios del concurso de fotografía “Uruguay en Foco: Destinos y Experiencias sin Barreras”, una propuesta orientada a destacar avances, desafíos y oportunidades en materia de accesibilidad turística en el país.

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La actividad se realizará a las 12:30 en la Sala Arredondo del Ministerio de Turismo, ubicada en Rambla 25 de Agosto esquina Yacaré, en Montevideo.

El concurso fue impulsado por el Nodo de Turismo Accesible Uruguay de la Red de Empresas Inclusivas, con el apoyo del Ministerio de Turismo y de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO).

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La convocatoria estuvo abierta entre diciembre y abril, período en el que se invitó a registrar, a través de la fotografía, destinos, espacios, servicios y experiencias vinculadas al turismo accesible en Uruguay.

En esta edición, las fotografías premiadas corresponden a registros realizados en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Rocha y Tacuarembó. Según la organización, la selección permite mostrar distintas expresiones territoriales del turismo accesible en el país.

Durante la ceremonia se reconocerá a las personas ganadoras y se compartirá el recorrido de la iniciativa, que procura contribuir a la difusión de prácticas y espacios asociados a un turismo inclusivo.

La actividad contará con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni; el director de IMPO, Miguel Lorenzoni; el codirector ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay, Fernando Carotta Derudder; representantes institucionales, integrantes del cuerpo diplomático acreditado, miembros del jurado, personas premiadas e invitados especiales.

Datos de la actividad

Fecha: jueves 4 de junio de 2026

Hora: 12:30

Lugar: Sala Arredondo, Ministerio de Turismo

Dirección: Rambla 25 de Agosto esquina Yacaré, Montevideo