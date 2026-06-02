La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió este martes 2 de junio que las condiciones del océano Pacífico tropical favorecen el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño, un fenómeno climático que puede incidir en las temperaturas, las lluvias y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en los próximos meses, publica un informe de MetSul.

Según el organismo, existe un 80 % de probabilidad de que El Niño se establezca entre junio y agosto de 2026. La posibilidad de que esas condiciones se mantengan al menos hasta noviembre se ubica cerca o por encima del 90 %.

El Niño se produce cuando aumenta de forma anómala la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese calentamiento altera la circulación atmosférica y puede modificar los regímenes de lluvia y temperatura en distintas partes del planeta.

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La OMM señaló que aún hay incertidumbre sobre el momento de mayor intensidad y la magnitud del evento, aunque la mayoría de los modelos indican que podría ser al menos moderado y eventualmente fuerte.

Entre los impactos posibles se mencionan olas de calor, lluvias intensas, inundaciones y sequías, según la región. El organismo aclaró que cada episodio de El Niño tiene características propias, por lo que sus consecuencias no son iguales en todos los países ni se producen de manera uniforme.

Para el sur de América del Sur, El Niño suele estar asociado a cambios en los patrones de precipitación, aunque la evolución concreta depende de la intensidad del fenómeno y de otros factores atmosféricos regionales. Por esa razón, los pronósticos globales deben complementarse con el seguimiento de los servicios meteorológicos nacionales.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, sostuvo que los próximos meses requerirán monitoreo permanente y destacó la importancia de los sistemas de alerta temprana para reducir riesgos sobre la población, la producción agropecuaria, la gestión del agua, la energía y la salud.

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La advertencia llega en un contexto de temperaturas globales elevadas. La OMM recordó que el episodio de El Niño de 2023-2024 fue uno de los cinco más intensos registrados y contribuyó a los récords de temperatura observados en 2024.

El organismo continuará actualizando sus boletines climáticos durante los próximos meses, a medida que evolucionen las temperaturas del Pacífico ecuatorial y las señales atmosféricas asociadas al fenómeno.