El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves 19 de febrero una advertencia meteorológica de nivel naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas que afectan a gran parte del país.

Según el organismo, la alerta comenzó a las 08.35 y será actualizada a las 11.35. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.

De acuerdo con el informe oficial, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable genera tormentas, algunas de ellas fuertes o severas. En las zonas afectadas pueden registrarse lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

Departamentos bajo advertencia

La advertencia rige para todo el departamento de Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano.

También alcanza localidades específicas de otros departamentos:

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Baygorria, Centenario y Feliciano.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas y Trinidad.

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Tacuarembó y Tambores.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos.