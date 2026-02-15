Los gobiernos locales de Carmelo y Nueva Palmira presentaron una postulación conjunta para integrar las Coaliciones de Ciudades por la Inteligencia Artificial, en el marco del programa GovTech Connect, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL) y BID Lab.

La propuesta tiene como objetivo general desarrollar e implementar un sistema regional de atención ciudadana inteligente para los municipios de Carmelo y Nueva Palmira, que permita mejorar la gestión local.

Diagnóstico: reclamos dispersos y falta de sistematización

Actualmente, buena parte de la interacción entre vecinos y gobiernos locales se canaliza a través de medios como WhatsApp, llamadas telefónicas y atención presencial. Ese esquema, según el planteo del proyecto, dificulta ordenar, priorizar y dar seguimiento a los reclamos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre las limitaciones identificadas se encuentran la ausencia de trazabilidad de los pedidos, la falta de datos consolidados sobre los tipos de reclamos y las zonas con mayor demanda, así como la carencia de procesos automatizados para la gestión de consultas.

Los principales temas de contacto ciudadano están vinculados a la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la información sobre servicios municipales y trámites básicos.

Un sistema regional con apoyo de Inteligencia Artificial

La iniciativa propone implementar un sistema que centralice la atención ciudadana y permita incorporar herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos en la gestión diaria.

El proyecto apunta a fortalecer la capacidad de innovación pública local mediante la creación de un sistema regional inteligente de atención ciudadana y gestión municipal. La herramienta permitiría organizar los reclamos, generar información sistematizada y mejorar la toma de decisiones.

La postulación se realiza en conjunto por ambos gobiernos locales, en línea con una dinámica de trabajo coordinada que comparten por su cercanía territorial y por las problemáticas comunes en la prestación de servicios.

Convocatoria regional

GovTech Connect convoca a gobiernos locales de Argentina, Brasil y Uruguay con el propósito de fortalecer sus capacidades para adoptar soluciones tecnológicas, especialmente basadas en inteligencia artificial.

En caso de ser seleccionados, Carmelo y Nueva Palmira integrarían durante un año una coalición de ciudades que trabajará en la implementación de pilotos, capacitación de equipos municipales y desarrollo de marcos de gobernanza para la innovación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La propuesta presentada por ambos municipios se centra en mejorar la gestión local a partir de un sistema regional de atención ciudadana inteligente, con foco en la organización de la demanda y el uso de datos para la planificación de servicios.