La Dirección Nacional de Bomberos llevará a cabo este lunes 23 de febrero, a las 10.00, la ceremonia de cambio de autoridades en el Destacamento de Bomberos de Carmelo, en el departamento de Colonia.

En el acto asumirá como nueva jefa del destacamento la Oficial Principal Ligia García, quien sustituirá en el cargo a Alexander Barrios. El jerarca saliente había asumido la jefatura en febrero de 2022, en reemplazo de Facundo Correa. Barrios obtuvo un ascenso y estará al mando del área de Logística en Bomberos Montevideo.

La ceremonia se desarrollará en la sede de la unidad, ubicada en 18 de Julio 411, y contará con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Bomberos, así como integrantes del cuerpo y representantes de la comunidad.

El relevo forma parte de los procedimientos institucionales habituales dentro de la estructura operativa de Bomberos, orientados a garantizar la continuidad del servicio y la gestión de la unidad local.