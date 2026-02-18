La Intendencia de Colonia emitió una advertencia pública tras constatarse casos de personas que se presentan como inspectores de Higiene en comercios de la ciudad de Carmelo sin pertenecer a la institución.

Según informó el gobierno departamental, se han verificado situaciones en las que individuos se identificaron como funcionarios del área de Higiene con el objetivo de ingresar a locales comerciales. Ante esta situación, la Intendencia aclaró que sus inspectores no están autorizados a solicitar dinero bajo ninguna circunstancia, ya sea en forma presencial o telefónica.

La comunicación oficial subraya que ningún funcionario municipal exige pagos directos durante inspecciones ni realiza gestiones económicas por fuera de los canales administrativos formales. En caso de corresponder el pago de tasas o multas, estos procedimientos se realizan exclusivamente a través de los mecanismos establecidos por la administración departamental.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las autoridades exhortaron a comerciantes y vecinos a mantenerse alerta y a verificar la identidad de cualquier persona que se presente en nombre de la Intendencia. Asimismo, recomendaron no entregar dinero ni proporcionar información sensible ante solicitudes sospechosas.

Para consultas o ante cualquier duda, la Intendencia de Colonia indicó que la población puede comunicarse directamente con el Departamento de Higiene y Limpieza al teléfono 4522 7000, internos 238 y 296, donde se podrá confirmar la autenticidad de las inspecciones.

La administración departamental señaló que este tipo de advertencias buscan prevenir posibles estafas y proteger tanto a comerciantes como a la ciudadanía en general, reforzando los canales oficiales de comunicación y denuncia ante eventuales irregularidades.