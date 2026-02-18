La Justicia Letrada de Carmelo dispuso medidas cautelares contra un hombre de 41 años, identificado por sus iniciales W. C., por la presunta comisión de un delito de tentativa de femicidio y un delito continuado de violencia doméstica agravada, en reiteración real.

La resolución fue adoptada en las últimas horas, tras la audiencia correspondiente en la que la Fiscalía formalizó la investigación. Como medida cautelar, el juez interviniente resolvió la prisión preventiva del imputado por el término de 180 días.

De acuerdo con la tipificación presentada por el Ministerio Público, los hechos encuadran en la figura de tentativa de femicidio, prevista cuando existe la presunta intención de causar la muerte de una mujer por motivos de género sin que el resultado se concrete, así como en un delito continuado de violencia doméstica agravada.

La reiteración real implica que se investigan conductas distintas que concurren en el mismo proceso penal.

Con la formalización, se inicia una etapa de investigación en la que la Fiscalía continuará reuniendo elementos de prueba, mientras el imputado permanece privado de libertad en carácter preventivo.

El plazo de 180 días establecido por la sede judicial podrá ser revisado en función del desarrollo de la causa y de eventuales solicitudes de las partes.