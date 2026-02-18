La ingeniera agrónoma Andrea Maddalena informó a través de su cuenta en la red social X sobre una jornada de plantación de árboles realizada en Mevir Campana, en el departamento de Colonia.

Según detalló, la actividad incluyó el apoyo a la plantación y la coordinación de un taller dirigido a las familias del lugar, en conjunto con referentes de Mevir. La instancia contó además con la participación de la comunidad local.

“La Intendencia de Colonia donó variedad de especies”, señaló Maddalena en su publicación, en referencia al aporte realizado por el gobierno departamental para la concreción de la jornada.

Maddalena se desempeña como directora técnica de Espacios Públicos de la Intendencia de Colonia para el período 2025-2030. Asimismo, fue representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería ante el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) entre 2023 y 2025.

La plantación de árboles forma parte de acciones vinculadas al fortalecimiento de los espacios públicos y al trabajo conjunto entre organismos estatales y comunidades locales. En este caso, la coordinación con Mevir permitió desarrollar una instancia que combinó la intervención ambiental con un componente formativo destinado a los residentes de la zona.

La actividad se desarrolló en Mevir Campana, uno de los complejos habitacionales impulsados por el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, que promueve soluciones habitacionales y proyectos comunitarios en distintas localidades del país.