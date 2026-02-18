Entre el 13 y el 17 de febrero de 2026 ingresaron a Uruguay 155.169 personas y salieron 163.376, de acuerdo con cifras difundidas por la Dirección Nacional de Migración. En ese movimiento, el departamento de Colonia volvió a ocupar un lugar central en la dinámica fronteriza del país.

El punto de control de Colonia registró 28.285 ingresos, la cifra más alta a nivel nacional, por encima de Paysandú (26.399) y Fray Bentos (26.267). A su vez, encabezó también la lista de egresos, con 32.889 salidas en el mismo período.

En total, Colonia concentró 61.174 movimientos migratorios en cinco días, sumando ingresos y egresos, lo que confirma su condición de principal puerta de entrada y salida del país, especialmente en el vínculo con Argentina.

En cuanto a las nacionalidades, los argentinos encabezaron los ingresos con 76.803 personas, seguidos por 49.094 uruguayos y 14.734 brasileños. También se registraron 2.238 estadounidenses y 1.939 chilenos, entre otras nacionalidades.

Las cifras reflejan una intensa movilidad regional, con un flujo predominante desde Argentina, lo que incide directamente en los departamentos fronterizos con ese país. En ese contexto, Colonia mantiene un rol estratégico, tanto por su infraestructura portuaria como por su conectividad fluvial.

Los datos, que confirman una tendencia ya abordada en informes anteriores por Carmelo Portal, evidencian que el departamento no solo lidera en ingresos sino también en salidas, lo que indica un tránsito constante y bidireccional.

Frente a otros pasos relevantes —como el Aeropuerto Internacional de Carrasco (18.847 ingresos y 18.058 egresos)— Colonia se posiciona como el principal nodo migratorio del país en períodos de alta circulación.