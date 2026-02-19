El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) actualizó este 18 de febrero el paquete de medidas adoptadas frente al déficit hídrico que afecta a distintos departamentos del país, entre ellos Colonia.

La evaluación se realizó en una nueva reunión del grupo de trabajo interinstitucional integrado por organismos técnicos y productivos, donde se analizó el estado agroclimático y el avance de las herramientas implementadas desde el 13 de enero.

Entre las acciones vigentes se mantiene la convocatoria a la Comisión de Emergencias Agropecuarias y el intercambio con Campo Unido para monitorear la evolución de la situación.

En el plano operativo, continúa la autorización para el pastoreo en la faja adyacente a rutas nacionales y caminos rurales en varios departamentos, incluyendo Colonia, y se incorporaron nuevas jurisdicciones a esta medida.

En materia crediticia, el Banco República (BROU) extendió la asistencia a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros en Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, sumándose ahora Soriano, Flores, Durazno y Treinta y Tres. Para ganado vacuno se prevén US$ 55 por vaca o novillo, US$ 35 por terneros y vaquillonas de 1 a 2 años y US$ 15 por ovino. En lechería, el apoyo alcanza los US$ 75 por vaca. El vencimiento final será el 30 de abril de 2027, con un esquema de pago que contempla solo intereses hasta junio de 2026 y cancelación del capital en dos cuotas posteriores.

Para productores familiares de hasta 100 hectáreas CONEAT 100 —categoría presente en Colonia— se habilitó una línea especial del Programa Microcrédito Rural de hasta $100.000 por unidad productiva, con tasa anual de 15% y plazo de hasta 24 meses. También se instrumentó un Fondo Rotatorio de Alimentación de hasta US$ 1.000 por productor, a 12 meses y con tasa efectiva anual de 3%.

Además, se amplió la línea de crédito de República Microfinanzas para el sector ganadero en los departamentos comprendidos.