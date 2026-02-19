El próximo domingo la ciudad se preparará desde temprano para el desfile de Carnaval. Según informó el Municipio, el corte de calles comenzará a las 07:00 horas con el objetivo de permitir el armado del recorrido, la organización logística y garantizar las condiciones de seguridad tanto para los participantes como para el público.

La medida implica restricciones de circulación en las arterias involucradas en el trayecto del desfile, por lo que se recomienda a vecinos y conductores prever con anticipación sus desplazamientos y planificar rutas alternativas.

El operativo temprano responde a la necesidad de montar estructuras, coordinar la disposición de comparsas y agrupaciones, delimitar zonas para espectadores y asegurar el normal desarrollo de la jornada.

Desde el Municipio se solicitó la colaboración de la población para facilitar el trabajo previo y evitar inconvenientes en el tránsito durante las horas de preparación.

La convocatoria apunta a que el evento se desarrolle en un marco ordenado y seguro, en una jornada que cada año congrega a cientos de personas en el espacio público.