Un hombre ingresó armado con un machete a una estación de servicio de la ciudad de Rosario y, tras amenazar al trabajador del lugar, se llevó una suma cercana a los 5.000 pesos uruguayos. El hecho ocurrió el miércoles 18 de febrero, próximo a la medianoche.

De acuerdo con la información oficial, el individuo irrumpió en el comercio portando un arma blanca y exigió la entrega inmediata del dinero de la caja. Ante las amenazas, el empleado accedió y el agresor se dio a la fuga con el efectivo.

Desde que se tomó conocimiento del episodio, personal policial de la zona trabaja en diversas actuaciones para identificar y detener al responsable. Las tareas incluyen la recolección de pruebas, el análisis de registros fílmicos y el relevamiento de eventuales testigos.

La investigación se desarrolla bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Rosario, con la que se mantiene coordinación para el avance de las diligencias.