Un hombre mayor falleció este jueves tras una colisión frontal entre dos camionetas en Ruta 1, a la altura del kilómetro 169, en la zona de Riachuelo, departamento de Colonia.

De acuerdo con la información primaria difundida por Policía Caminera, el impacto dejó además tres personas lesionadas, que fueron asistidas en el lugar y derivadas para su atención médica.

El siniestro provocó la obstrucción total de la ruta en ese tramo mientras trabajaban efectivos policiales y los servicios de emergencia.

Como medida preventiva y para evitar mayores congestiones, el tránsito fue canalizado por una vía paralela, bajo coordinación de Policía Caminera.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.