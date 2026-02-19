Un sistema de tormentas convectivas provocó en las últimas horas un cuadro de tiempo severo en el centro de Argentina, con granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas y lluvias intensas que dejaron daños materiales en distintas localidades de la provincia de Córdoba y en el sur de Santa Fe.

Según informó MetSul, el episodio se desencadenó tras una jornada de calor extremo. En la ciudad de Córdoba, el índice de calor alcanzó los 38,5 °C antes del brusco cambio de condiciones. La combinación de aire muy cálido y húmedo favoreció la rápida formación de nubes de tormenta que avanzaron de sur a sureste con gran intensidad.

Daños en Córdoba

En el sur provincial, Isla Verde fue una de las localidades más afectadas. Vecinos registraron en video la caída de granizo de gran tamaño y ráfagas que provocaron daños en techos y vehículos.

En Serrano, el viento derribó techos y árboles. Equipos municipales y bomberos voluntarios trabajaron para despejar rutas y asistir a las familias afectadas. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución ante la presencia de cables y ramas sobre la calzada.

En Jovita, la lluvia fue torrencial en un período muy breve. Se registraron hasta 90 milímetros en pocos minutos, lo que generó anegamientos y el ingreso de agua en viviendas. En Huinca Renancó, el acumulado se aproximó a los 70 milímetros.

También en el centro provincial, Almafuerte y Embalse reportaron caída de granizo, en algunos sectores con piedras comparables al tamaño de una pelota de tenis.

Impacto en rutas y transporte

El temporal también afectó la circulación en rutas clave. En el tramo entre Tortugas y Cañada de Gómez, sobre la carretera que une Córdoba y Rosario, al menos seis camiones volcaron a raíz de las fuertes ráfagas de viento.

Se registraron cortes y desvíos de tránsito, además de reportes de conductores heridos.

Alerta vigente

Las autoridades argentinas mantienen una alerta meteorológica para la región ante la posibilidad de nuevas tormentas severas en las próximas horas, con riesgo de granizo y lluvias intensas en lapsos cortos.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de distintas localidades ante eventos extremos asociados a altas temperaturas previas y bruscos cambios de masa de aire.