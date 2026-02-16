La diseñadora uruguaya Yianina “Nina” Bugani consolidó su presencia en uno de los principales escenarios de la moda internacional al participar, por segunda temporada consecutiva, en la New York Fashion Week. Su regreso reafirma un hito para el diseño nacional: no solo fue la primera creadora uruguaya en presentar su colección en ese calendario oficial, sino que logró sostener su lugar en un entorno altamente competitivo.

El 16 de febrero, Bugani exhibió su nueva colección bajo su firma Nina B., fortaleciendo la visibilidad del diseño uruguayo y latinoamericano en una plataforma dominada por grandes casas internacionales. La continuidad de su participación consolida una proyección inédita para la moda del país y confirma la posibilidad de que marcas regionales compitan en circuitos de máxima exigencia.

Nacida en el interior de Uruguay, la diseñadora desarrolló su marca a partir de una relación estrecha con el oficio y la producción artesanal. Su propuesta combina tradición y contemporaneidad, con énfasis en la funcionalidad y en un diseño de líneas atemporales. La identidad autoral y el cuidado por los materiales constituyen rasgos centrales de su trabajo.

Uno de los pilares de Nina B. es la producción íntegramente nacional. Las piezas se confeccionan en Uruguay junto a artesanos y fábricas locales, varias de ellas lideradas por mujeres. Cada diseño se realiza a mano con cueros de alta calidad, en el marco de una filosofía que prioriza la moda responsable y el desarrollo de la industria local.

Tras la presentación, Bugani señaló que exhibir nuevamente su marca en Nueva York, con creaciones realizadas en Uruguay, representa un reconocimiento al potencial del diseño nacional. Más que un logro individual, su continuidad en la pasarela internacional se interpreta como un avance colectivo para la industria creativa del país y una señal de su inserción en el mapa global del lujo.