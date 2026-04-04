Un hombre de 46 años murió en la madrugada de este sábado en Carmelo, luego de protagonizar un siniestro de tránsito en calle Carmen, entre General Flores y Roosevelt, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la información primaria recabada en el lugar, el hecho fue advertido sobre las 04.00, cuando se dio aviso a la Policía sobre un choque en esa zona de la ciudad. Al llegar, los efectivos constataron que el conductor de una motocicleta había perdido el dominio del vehículo y terminó impactando contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

La violencia del choque le provocó la muerte en el lugar. La víctima fue identificada por sus iniciales, R.H.P.C., de 46 años.

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La escena quedó bajo intervención policial mientras se cumplían las primeras actuaciones de rigor. Personal de Policía Científica trabajó en el relevamiento técnico, con el objetivo de documentar las condiciones del siniestro y aportar elementos para determinar cómo se produjo el impacto.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige las actuaciones para establecer las causas del hecho.

Por el momento, no se informaron más detalles oficiales sobre la mecánica del siniestro. La principal línea de trabajo apunta a reconstruir los movimientos previos de la motocicleta y las circunstancias en que el conductor perdió el control antes de chocar contra el vehículo estacionado.