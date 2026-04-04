Colonia, 4 de abril de 2026
El MPP Departamental de Colonia expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del
compañero Andrés Fassi.
Con enorme dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Andrés,
vecino y concejal de Nueva Palmira, cuya partida deja un profundo vacío en nuestra
organización y en toda la comunidad.
Andrés fue una persona profundamente comprometida, que se destacó en todos los
ámbitos en los que participó. A lo largo de su trayectoria, trabajó incansablemente por el
pueblo palmirense, aportando desde su rol como concejal, en el ámbito sindical, en su
querido Baby Fútbol y en cada comisión y espacio colectivo del que formó parte. Su
dedicación, responsabilidad y vocación de servicio fueron siempre una constante.
Se caracterizó por su cercanía con la gente, por su capacidad de escuchar y por estar
siempre dispuesto a dar una mano, construyendo desde el compromiso y la sensibilidad
social.
Más allá de sus responsabilidades, Andrés fue un gran compañero, de esos que dejan
huella y que hacen de la militancia y del trabajo colectivo un verdadero acto de entrega.
Acompañamos con respeto y cariño a sus hijos, a su familia, amistades y seres queridos en
este difícil momento.
Su legado permanecerá en cada espacio que ayudó a construir.
Hasta siempre, Andrés.
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