Colonia, 4 de abril de 2026

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El MPP Departamental de Colonia expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del

compañero Andrés Fassi.

Con enorme dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Andrés,

vecino y concejal de Nueva Palmira, cuya partida deja un profundo vacío en nuestra

organización y en toda la comunidad.

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Andrés fue una persona profundamente comprometida, que se destacó en todos los

ámbitos en los que participó. A lo largo de su trayectoria, trabajó incansablemente por el

pueblo palmirense, aportando desde su rol como concejal, en el ámbito sindical, en su

querido Baby Fútbol y en cada comisión y espacio colectivo del que formó parte. Su

dedicación, responsabilidad y vocación de servicio fueron siempre una constante.

Se caracterizó por su cercanía con la gente, por su capacidad de escuchar y por estar

siempre dispuesto a dar una mano, construyendo desde el compromiso y la sensibilidad

social.

Más allá de sus responsabilidades, Andrés fue un gran compañero, de esos que dejan

huella y que hacen de la militancia y del trabajo colectivo un verdadero acto de entrega.

Acompañamos con respeto y cariño a sus hijos, a su familia, amistades y seres queridos en

este difícil momento.

Su legado permanecerá en cada espacio que ayudó a construir.

Hasta siempre, Andrés.