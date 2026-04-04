El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, trazó una evaluación ampliamente positiva del espectáculo encabezado por el Chaqueño Palavecino en el anfiteatro local y subrayó tanto la magnitud de la convocatoria como el despliegue logístico que hizo posible una de las actividades centrales de la Semana de Turismo.

Según expresó, el evento cumplió con las expectativas previstas y dejó, además del impacto artístico, un saldo favorable para emprendedores, artesanos y operadores vinculados al movimiento turístico de la ciudad.

Una organización “impecable”

Parodi señaló que el resultado del espectáculo fue producto de una coordinación “muy importante” entre distintas áreas de la Intendencia de Colonia, con participación de la UACE (Unidad Asesora de Colaboraciones y Eventos), Relaciones Públicas, Alumbrado, Limpieza, Arquitectura, Obras, Tránsito, Higiene, Turismo y Cultura, entre otras dependencias.

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A esa estructura se sumó, dijo, el trabajo conjunto con Policía, Prefectura, Bomberos y servicios de emergencia, además del respaldo del Ministerio de Turismo, la Intendencia y varios municipios de la zona, entre ellos Ombúes de Lavalle, Miguelete y Conchillas.

El alcalde sostuvo que, dentro de lo planificado, el funcionamiento general fue muy bueno, aunque reconoció que en este tipo de eventos “siempre quedan cosas para ajustar”.

Más de 10.000 personas y público fuera del predio

En cuanto a la asistencia, Parodi estimó que el espectáculo reunió a más de 10.000 personas. Afirmó que el predio se colmó y que incluso quedó público afuera, en una señal del fuerte poder de convocatoria que tuvo la propuesta.

También remarcó que llegó gente de distintos puntos de la región, lo que reforzó el carácter departamental y turístico de la actividad.

Impacto económico y movimiento en la ciudad

Uno de los aspectos que el alcalde puso especialmente en valor fue el desempeño de los artesanos y de los puestos del paseo gastronómico. Según indicó, todos trabajaron y vendieron bien, algo que consideró relevante porque permitió que la actividad cultural también tuviera una traducción económica concreta para quienes participaron con sus productos y servicios.

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Tránsito, traslado y una emergencia médica

Parodi evaluó como positivo el operativo de tránsito, aunque admitió que la salida se vio momentáneamente exigida por la lluvia y por la desconcentración rápida del público. También informó que el ómnibus dispuesto desde el Cerro de Carmelo tuvo escasa utilización en su punto de origen, aunque levantó pasajeros en otras paradas del recorrido.

En otro plano, indicó que, una vez finalizado el espectáculo, una mujer mayor sufrió una descompensación cardíaca. Según relató, fue asistida de inmediato por una ambulancia que se encontraba en el lugar y trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

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Sobre su procedencia, aclaró que en las primeras horas circulaban versiones distintas y que no contaba con una confirmación definitiva.