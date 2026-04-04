El dato tiene fuerza y es fácil de convertir en titular: Colonia del Sacramento aparece en marzo de 2026 como un destino turístico más competitivo que Buenos Aires en rubros centrales como alojamiento y gastronomía. El informe, elaborado por PwC Uruguay para la Asociación Turística del Departamento de Colonia, le pone números a esa idea: dormir dos noches en un hotel de cuatro estrellas cuesta bastante menos en Colonia que en Palermo, y salir a comer también.

La conclusión parece clara. Pero el asunto se vuelve más interesante cuando se deja de mirar solo el resultado y se mira la operación que lo sostiene: ¿qué significa comparar costos turísticos entre dos países distintos, aunque estén a una hora de distancia? ¿Se están comparando realmente cosas equivalentes? ¿Y alcanza con medir precios para hablar de competitividad?

Ahí está el corazón del tema.

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El informe habla de precios, pero en realidad está hablando de “valor”

Ningún turista compra solamente una cama o un plato de comida. Lo que compra, en rigor, es una experiencia de viaje. Por eso, cuando un estudio dice que un destino es “más competitivo”, no está diciendo solo que es más barato. Está sugiriendo algo más ambicioso: que ofrece una mejor relación entre lo que cuesta y lo que devuelve.

Ese punto importa porque cambia la lectura. Una diferencia de precios puede ser objetiva. Pero la idea de “valor” ya incorpora interpretación. Y en turismo esa interpretación pesa mucho.

Colonia y Buenos Aires no ofrecen exactamente lo mismo. Una es una ciudad histórica, pequeña, caminable, asociada al descanso y a la cercanía. La otra es una gran capital, con otra escala, otra densidad, otra oferta cultural, otro ritmo urbano. Compararlas solo por el costo de hotel y restaurante es útil, pero también reduce mucho el problema.

La pregunta entonces no es si el informe está bien o mal. La pregunta es otra: ¿qué está comparando de verdad?

Comparar precios entre países cercanos no equivale a comparar mercados iguales

Uruguay y Argentina son países vecinos, con turismo cruzado, referencias compartidas y públicos que se mueven entre ambos. Esa cercanía hace que la comparación sea razonable. Pero también puede inducir a un error: creer que por estar cerca, los precios se pueden leer bajo la misma lógica.

No es así.

Ambos países tienen estructuras tributarias distintas, costos laborales distintos, escalas económicas distintas, dinámicas inflacionarias distintas y hasta formas distintas de formar precios en sectores clave. Un hotel no vale lo que vale solo por sus habitaciones. También por su carga impositiva, por su costo de personal, por la presión de la demanda, por el valor del suelo, por la regulación y por el ecosistema urbano en el que opera.

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Lo mismo ocurre con un restaurante. El precio del cubierto no refleja solamente la comida que llega a la mesa. Refleja alquiler, salarios, impuestos, ubicación, marca, competencia, turismo internacional, logística y volumen de clientes.

Por eso, cuando se comparan precios entre dos países, lo que se pone al lado no son solo tarifas: se están poniendo al lado dos sistemas económicos.

La palabra técnica es “comparabilidad”

Es un término profesional, pero la idea es simple. Comparabilidad significa que dos datos pueden ser puestos en relación porque están construidos sobre bases suficientemente parecidas.

Eso exige varios cuidados.

Por ejemplo: que los servicios comparados sean realmente equivalentes. Un hotel de cuatro estrellas en Colonia puede parecer comparable con uno de Palermo por categoría, pero no necesariamente lo es por tamaño, ubicación, nivel de ocupación, servicios anexos o perfil del huésped. La categoría ayuda, pero no resuelve todo.

Algo parecido ocurre con una “comida completa”. Sobre el papel puede sonar homogénea. En la práctica, esa expresión puede esconder diferencias de formato, porciones, entorno, calidad del servicio o posicionamiento comercial.

Es decir: comparar productos homogéneos no es una tarea automática; es una construcción metodológica. Y como toda construcción, depende de decisiones.

El dato puede ser correcto y aun así necesitar contexto

Ese es un punto periodísticamente importante. Un informe puede estar técnicamente bien hecho y, al mismo tiempo, necesitar una lectura más cuidadosa para no decir más de lo que realmente prueba.

Aquí, por ejemplo, el estudio parece mostrar algo bastante concreto: para ciertos consumos turísticos y para ciertos perfiles de visitante, Colonia ofrece hoy una mejor ecuación de gasto que Buenos Aires.

Eso es atendible.

Pero pasar de ahí a una afirmación más amplia —que Colonia es “más competitiva que Buenos Aires” a secas— exige un salto. Porque “competitividad” no es un dato desnudo. Es una síntesis. Y toda síntesis deja cosas adentro y cosas afuera.

Los beneficios fiscales: no son un detalle, son parte del resultado

Hay otro aspecto central. El informe subraya que la ventaja de Colonia crece cuando se aplican los beneficios fiscales para turistas extranjeros, en especial la devolución o reducción total del IVA en restaurantes y alquiler de coches pagados con tarjeta extranjera.

Esto merece atención porque modifica el sentido del dato.

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Sin esos incentivos, Colonia ya aparece competitiva en algunos rubros. Con esos incentivos, mejora todavía más. Entonces, parte de la ventaja no proviene solo del mercado, sino también de una decisión de política pública.

Dicho de forma sencilla: el precio final no surge únicamente del costo del servicio. Surge también del diseño fiscal.

Eso no le quita valor al resultado. Al contrario: puede mostrar que Uruguay está usando de forma activa la herramienta tributaria para fortalecer su oferta turística. Pero obliga a decirlo con precisión. No se trata solo de que Colonia sea más barata; se trata de que el Estado uruguayo ayuda a que, para cierto turista, lo sea más todavía.

Qué variables cuentan cuando se habla de costo turístico

El punto más delicado quizá sea este: cuando un informe compara costos, siempre decide qué costos entran y cuáles no.

En una escapada real, el viajero no gasta únicamente en hotel, restaurante o alquiler de auto. También intervienen otros factores: traslado, tipo de cambio, comisiones, conectividad, tiempo de viaje, costo de oportunidad, estacionalidad, facilidad de reserva, movilidad dentro del destino y hasta el margen de gasto imprevisto que exige cada ciudad.

Si el viaje es a Colonia, la cercanía con Buenos Aires puede jugar a favor. Pero también importa cuánto cuesta cruzar, con qué frecuencia, en qué horarios y bajo qué condiciones. Si el viaje es a Buenos Aires, la oferta puede ser más cara en algunos rubros, pero también más amplia o más flexible en otros.

En otras palabras: el costo turístico real no siempre coincide con la suma de precios observados en una canasta.

Y ahí aparece una pregunta que vale más que una objeción: ¿qué experiencia de viaje está modelando el informe? Porque no todos los turistas arman su viaje igual, ni priorizan lo mismo.

Una ciudad no compite solo por ser más barata

En turismo, el precio importa mucho, pero no actúa solo. También importa la variedad de oferta, la duración ideal de la estadía, el tipo de experiencia buscada, la percepción de seguridad, la facilidad de circulación, la identidad del lugar y la sensación de que el viaje “rinde”.

Ese verbo —rendir— quizá sea más útil que “competir”. Porque conecta mejor con la lógica del viajero común. La pregunta real no suele ser cuál ciudad ganó una comparación técnica. La pregunta suele ser: ¿dónde siento que aproveché mejor mi dinero y mi tiempo?

Desde ese punto de vista, Colonia parece tener una ventaja narrativa interesante. No intenta ganarle a Buenos Aires en escala. Intenta ganarle en otra cosa: en simpleza, cercanía y ecuación de gasto.

Y eso puede ser muy poderoso en un contexto regional en el que el turista mira cada vez más el precio final, pero también la fricción del viaje.