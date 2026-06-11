La instalación del Plan Vale en Carmelo incorpora a la ciudad a una política nacional que busca modificar la forma en que Uruguay gestiona los envases de un solo uso. Según informó el alcalde Luis Pablo Parodi, el centro funcionará en el predio donde estaba el depósito de motos, detrás de los barracones.

El dato no es menor. Carmelo no aparece solo como punto de recepción, sino como eje de acopio y compactación para la primera etapa del plan en el oeste del departamento. Eso le asigna un papel logístico dentro de un sistema que apunta a recuperar botellas plásticas, cartón, latas y otros materiales reciclables.

El Plan Vale, impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay y el Ministerio de Ambiente, responde a una dificultad histórica: la baja recuperación de envases no retornables. El nuevo esquema se apoya en la responsabilidad de las empresas que colocan productos en el mercado y en la coordinación con los gobiernos departamentales y locales.

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Para Carmelo, el desafío no será únicamente disponer de un lugar físico. La clave estará en ordenar circuitos limpios de recolección, informar a la población, evitar que los materiales lleguen mezclados con residuos comunes y articular con clasificadores, comercios e instituciones.

La ubicación detrás de los barracones también introduce una lectura urbana: un espacio de uso operativo municipal pasa a integrarse a una cadena ambiental y productiva. Si el sistema funciona, puede reducir residuos, mejorar la trazabilidad del reciclaje y darle a Carmelo un rol concreto en la economía circular del departamento.