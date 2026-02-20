La Intendencia de Colonia anunció que comenzará una intervención en la isla San Gabriel, ubicada frente a la ciudad de Colonia del Sacramento, con una limpieza general como primera etapa para habilitar senderos y paseos turísticos.

El director de Turismo, Martín Álvarez, informó que existe una partida acordada con el Ministerio de Turismo que deberá ejecutarse en los próximos meses. Además de las tareas de acondicionamiento y generación de caminos internos, se prevén obras en el muelle de acceso, con el objetivo de mejorar las condiciones de llegada a la isla.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de puesta en valor de espacios naturales del departamento, con énfasis en el desarrollo de recorridos turísticos controlados y accesibles.

Antecedente en Carmelo: la propuesta para isla Sola en 2022

Una iniciativa de características similares fue presentada en julio de 2022 en el Municipio de Carmelo por el Grupo Canoeros del Vacas, en relación con la isla Sola.

En aquella oportunidad, la propuesta apuntaba a que la isla se transformara en un espacio natural de libre acceso para carmelitanos y turistas. El grupo solicitó al Estado el otorgamiento en comodato del área por un período de tres a cinco años, plazo durante el cual las autoridades podrían evaluar los impactos ambientales y turísticos del proyecto.

Los organizadores manifestaron su disposición a realizar tareas de limpieza y a definir las áreas más adecuadas para el disfrute público. El plan contemplaba la creación de senderos simples y seguros, con señalización entre distintos puntos de interés, así como la posibilidad de desarrollar visitas guiadas vinculadas al turismo de naturaleza. También se aspiraba a lograr la declaración de área protegida.

En el Municipio de Carmelo, la propuesta fue respaldada por unanimidad y se expresó apoyo a los pasos necesarios para gestionar la autorización correspondiente. Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse.

Desarrollo turístico en espacios insulares

El anuncio sobre la isla San Gabriel y el antecedente de isla Sola muestran el interés existente en el departamento por integrar áreas insulares a la oferta turística, mediante intervenciones de bajo impacto centradas en limpieza, senderización y señalización.

Mientras la propuesta actual en San Gabriel cuenta con financiamiento acordado y cronograma de ejecución previsto para los próximos meses, la experiencia de isla Sola quedó en etapa de planteo y gestión.

Ambos casos reflejan iniciativas orientadas a compatibilizar el acceso público con la valorización ambiental y turística de estos espacios naturales del departamento.