La Plaza de Toros del Real de San Carlos inauguró el miércoles 25 de febrero el Museo Taurino, un espacio permanente destinado a documentar más de un siglo de historia vinculada a la tauromaquia en Colonia del Sacramento. El proyecto recibió aportes del Consorcio Plaza de Toros, del régimen de Incentivos Culturales del Ministerio de Educación y Cultura y de los Fondos Concursables de Montes del Plata .

El museo se integra al proceso de restauración y reapertura del edificio, inaugurado el 9 de enero de 1910, cuando el Real de San Carlos se consolidaba como polo turístico. La propuesta recorre distintas etapas del predio, desde sus primeras corridas hasta su reconversión como espacio cultural.

En el acto participaron el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; Francisco Ferrés, por el Consorcio Plaza de Toros; autoridades de Montes del Plata y el director nacional de Turismo, Cristian Pos, junto a representantes nacionales y departamentales. Los oradores señalaron que la iniciativa se enmarca en una estrategia de articulación entre organismos públicos y actores privados para fortalecer la oferta cultural y turística del departamento.

El recorrido combina piezas históricas —trajes de luces, capotes de paseo y afiches originales— con recursos tecnológicos. Una sala utiliza técnica de video mapping sobre maqueta con animaciones en dos y tres dimensiones para recrear transformaciones arquitectónicas. El guion museográfico se organiza en módulos temáticos con pantallas táctiles y vitrinas holográficas, que incorporan materiales audiovisuales y contenidos interactivos.

La propuesta incluye herramientas orientadas a la accesibilidad. Según sus promotores, el objetivo es ampliar el acceso al patrimonio local y consolidar a la Plaza como un espacio de actividad cultural sostenida durante todo el año.