Cuatro periodistas de medios de referencia en Porto Alegre y San Pablo recorrieron Colonia del Sacramento en el marco de una visita organizada por el Ministerio de Turismo, con apoyo de la Intendencia de Colonia y la Asociación Turística del Departamento. La agenda incluyó propuestas patrimoniales, gastronómicas y rurales, en una acción dirigida al mercado brasileño, con foco en Río Grande do Sul y el estado de San Pablo.

Participaron Juliana Bublitz, de Zero Hora; Anelise Zanoni Cardoso, de Correio do Povo; Tales Azzi Fernandes, de Viaje Mais; y Saulo Cesar Tafarelo, de CNN Viagens e Gastronomía. El itinerario combinó una recorrida guiada por el Barrio Histórico —declarado Patrimonio Mundial— con visitas a emprendimientos de la Ruta del Queso, como Los Criollitos, en Colonia Valdense, y La Cumbre, en Nueva Helvecia. También incluyó una experiencia gastronómica vinculada a la marca territorial “Origen Colonia” y el cierre en la Plaza de Toros del Real de San Carlos.

La selección de medios revela una segmentación estratégica. Zero Hora y Correio do Povo concentran audiencias consolidadas en Río Grande do Sul, principal mercado emisor hacia Uruguay por vía terrestre. Viaje Mais y el espacio de turismo y gastronomía de CNN Brasil operan en el ecosistema digital y audiovisual, con llegada a públicos interesados en experiencias diferenciadas y, en el caso de CNN, en turismo de mayor gasto promedio.

Según datos oficiales de flujos turísticos previos a la pandemia, Brasil se ubicaba entre los principales mercados emisores hacia Uruguay, con fuerte presencia del sur del país. En ese contexto, las acciones de prensa —conocidas como press trips— forman parte de las estrategias de posicionamiento indirecto: no generan promoción inmediata, pero inciden en la construcción de relato y reputación del destino.

La visita dejó expuesto un modelo de oferta basado en escala humana, patrimonio y producción regional. También puso a prueba la capacidad de articulación público-privada para diseñar experiencias integradas. La cobertura que resulte de esta misión permitirá medir su impacto real en un mercado competitivo y en recuperación.