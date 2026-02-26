PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los diputados Mario Colman y Fermín Farinha solicitaron la convocatoria urgente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para analizar el impacto de recientes cierres de empresas, suspensiones de actividades y envíos masivos al seguro de paro que, según detallan, afectan a más de 2.700 trabajadores en forma directa.

La solicitud, fechada el 25 de febrero de 2026 y dirigida al presidente de la Comisión, diputado Gabriel Otero, sostiene que la situación configura un escenario de “especial gravedad” para el empleo nacional y requiere un análisis inmediato y profundo .

Un mapa de cierres y suspensiones

El documento enumera una serie de casos que abarcan distintos sectores productivos y de servicios. Entre ellos, la licencia por tiempo indeterminado en la planta de Marfrig en Tarariras, con entre 800 y 900 trabajadores afectados; la suspensión temporal de actividades en Ambev–Cympay, en Paysandú, con alrededor de 100 trabajadores enviados al seguro de paro; y el cierre de dos plantas de Yazaki, con más de 1.100 trabajadores alcanzados por la medida .

También se menciona el cese de operaciones de Ultimate Kronos Group (UKG), con cerca de 300 empleos perdidos; la finalización de operaciones locales de Verizon, que afecta aproximadamente a 265 trabajadores; y un proceso de reestructura en Sabre, con entre 150 y 200 desvinculaciones .

La nómina incluye además el cierre de una planta industrial de Fenedur, con unos 40 empleos perdidos; más de 80 trabajadores de Paycueros en seguro por desempleo y una reducción de plantilla superior a 200 personas; más de 200 trabajadores de Fricasa en el seguro desde marzo de 2025; y la situación de Sector Citrícola, que involucra a más de 3.000 trabajadores .

Dimensión estructural y pedido de explicaciones

Los legisladores afirman que los hechos “no constituyen episodios aislados”, sino que reflejan “dificultades estructurales” que impactan en la competitividad y el entramado productivo del país . En ese marco, plantean la necesidad de conocer la evaluación del Poder Ejecutivo, las medidas de contingencia implementadas y las estrategias proyectadas para sostener el empleo.

La carta solicita la comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para que informen sobre:

Las causas identificadas detrás de los cierres y suspensiones. Las medidas adoptadas para mitigar el impacto en trabajadores y comunidades. Las acciones previstas para prevenir nuevas situaciones similares. La evaluación del impacto sectorial en áreas como industria, tecnología, alimentos y bebidas y servicios globales .

Asimismo, proponen convocar a delegaciones de las empresas involucradas y de los trabajadores afectados, con el objetivo de contar con una “visión integral y plural” de la situación.

Implicancias económicas y políticas

El planteo introduce en la agenda parlamentaria un debate que combina empleo, competitividad y clima de negocios. Además de los impactos directos en el mercado laboral, el documento advierte sobre los efectos indirectos en proveedores, comercios y economías locales.

Según los firmantes, la magnitud de los hechos exige “respuestas claras, coordinación interinstitucional y señales firmes en defensa del empleo nacional” . La eventual comparecencia de los ministros podría abrir un intercambio parlamentario sobre las herramientas de política industrial y laboral en un contexto de reestructuración empresarial en varios sectores.