La acusación de “amarillismo” o “sensacionalismo” en los titulares suele aparecer asociada a una idea instalada: que el lector solo consume encabezados y que, por tanto, el titular debe impactar aun a riesgo de tensionar el contenido. Esa premisa encierra dos supuestos discutibles. El primero, que la audiencia es homogénea y superficial. El segundo, que el periodismo debe adaptarse a esa supuesta limitación cognitiva.

Sin embargo, toda práctica editorial implica una definición de lector. Hay medios que escriben para el tránsito rápido del scroll; otros —quizá menos visibles en métricas inmediatas— trabajan para un lector que busca contexto, matiz y desarrollo. No necesariamente mayoritario, pero sí decisivo en términos de credibilidad y sostenibilidad editorial.

El debate no es nuevo. El llamado Nuevo Periodismo, desde Tom Wolfe hasta Gay Talese, partía de una premisa opuesta a la simplificación: el lector puede —y quiere— involucrarse en relatos complejos, densos, narrativos. Ese movimiento no eliminó la exigencia de precisión ni la separación entre información y opinión, pero sí desafió la idea de que la atención solo se obtiene a través del impacto fácil. Apostó por la profundidad como forma de seducción.

En la era digital, el titular se convirtió en pieza autónoma, circula en redes, se desprende del cuerpo del texto. Allí surge la tensión: ¿debe el encabezado funcionar como anzuelo o como síntesis fiel? Las normas clásicas de redacción insisten en que el titular debe responder al contenido, no exagerarlo ni simplificarlo en exceso. Cuando se rompe ese equilibrio, el problema no es estético sino ético: se erosiona la confianza.

Sostener que “la gente no entiende” es, en sí mismo, un gesto paternalista. El periodismo que subestima a su audiencia termina adaptándose a una caricatura de lector. El compromiso editorial, en cambio, parte de la idea contraria: el lector es capaz de interpretar, comparar y cuestionar. Puede no coincidir, pero distingue entre información rigurosa y estridencia.

La discusión sobre el amarillismo, entonces, no se reduce a una técnica de titulación. Es una definición de contrato. ¿Se trabaja para maximizar la atención inmediata o para consolidar una relación de largo plazo basada en credibilidad? En esa elección se juega el modelo de medio.

Es posible que los lectores críticos no constituyan una mayoría cuantificable en estadísticas instantáneas. Pero son, con frecuencia, quienes sostienen el prestigio y la continuidad de un proyecto periodístico. Para ellos —y no para una abstracción simplificada llamada “la gente”— vale la pena escribir cada línea completa, no solo el titular.