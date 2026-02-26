La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección Técnica de Espacios Públicos, convoca a la comunidad a participar de una capacitación sobre inventarios participativos y gestión del arbolado urbano, con el objetivo de preservar y valorar el patrimonio vegetal del departamento.

La actividad, titulada “Inventarios participativos. Acciones para preservar el patrimonio vegetal de Colonia; conocer y cuidar el patrimonio natural: el arbolado público”, propone generar herramientas para involucrar a la ciudadanía en la recopilación y socialización de información vinculada a la gestión del arbolado urbano.

La capacitación será dictada por la profesora adjunta del Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, ingeniera forestal y doctora Ana Paula Coelho.

Se desarrollará en dos instancias: el lunes 9 de marzo a las 19:00 horas y el lunes 16 de marzo a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Nacional AFE.

La iniciativa cuenta con la participación de la Dirección Técnica de Espacios Públicos, el Departamento de Desarrollo Humano, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo y el apoyo logístico del Área GIS de la Intendencia de Colonia. También colaboran la Universidad de la República y la Facultad de Agronomía.

Según se informó, la propuesta busca fortalecer el conocimiento colectivo sobre el arbolado público y promover acciones de cuidado y gestión sostenible del patrimonio natural.