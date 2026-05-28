El alcalde Luis Pablo Parodi, mantuvo una reunión de trabajo en Tacuarembó con el intendente Wilson Ezquerra, en una instancia centrada en la gestión municipal, el desarrollo turístico y el papel de los gobiernos locales en el esquema de descentralización.

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El encuentro, informado por la Intendencia de Tacuarembó, reunió a dos autoridades de territorios con realidades distintas, pero atravesadas por desafíos comunes: mejorar la gestión cotidiana, fortalecer el vínculo entre municipios e intendencias y promover el turismo como una herramienta de desarrollo económico y social.

Durante la reunión, Parodi y Ezquerra intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento de las administraciones locales y departamentales. La agenda incluyó el rol de los concejos municipales, un punto clave para localidades como Carmelo, donde buena parte de las demandas ciudadanas pasan por servicios, infraestructura, planificación urbana, espacios públicos y promoción territorial.

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La descentralización fue uno de los temas políticos de fondo. En Uruguay, los municipios han ganado presencia institucional desde su creación, pero aún enfrentan limitaciones vinculadas a recursos, competencias y capacidad de decisión. En ese marco, el diálogo entre un alcalde y un intendente de otro departamento permite comparar modelos de gestión y analizar formas de coordinación entre distintos niveles de gobierno.

El turismo también ocupó un lugar central en la conversación. Carmelo tiene una identidad turística asociada al río, la producción vitivinícola, la náutica, el patrimonio y la cercanía con circuitos regionales. Tacuarembó, en cambio, proyecta su atractivo desde la cultura, la tradición, la ruralidad y su perfil histórico. El intercambio entre ambas miradas apunta a un objetivo compartido: transformar los atributos propios de cada territorio en oportunidades de crecimiento para sus comunidades.

La reunión no incluyó anuncios de convenios, obras ni proyectos específicos. Tampoco se informó sobre una agenda de continuidad, participación de equipos técnicos o eventuales líneas de cooperación entre Carmelo y Tacuarembó. La instancia aparece, por ahora, como un acercamiento institucional y político, más orientado al intercambio de experiencias que a la presentación de medidas concretas.

Aun así, el gesto tiene lectura política. Para Parodi, la visita implica colocar a Carmelo en una conversación más amplia sobre municipios, turismo y desarrollo local. Para Ezquerra, significa abrir un espacio de articulación con autoridades de otros departamentos y mostrar a Tacuarembó como referencia en debates sobre gestión territorial.

El punto más sensible es la descentralización. Hablar de fortalecer los gobiernos locales supone discutir qué margen real tienen los municipios para incidir en las decisiones que afectan a sus comunidades. También implica revisar cómo se coordinan las intendencias con los alcaldes y concejos municipales, especialmente cuando las demandas vecinales requieren respuestas rápidas y recursos que muchas veces no dependen directamente del municipio.

En ese escenario, Carmelo aparece con una agenda propia. La ciudad necesita consolidar su perfil turístico, mejorar su infraestructura urbana y sostener una planificación que acompañe su crecimiento. La experiencia de otros departamentos puede aportar referencias, pero el impacto de este tipo de encuentros dependerá de su continuidad y de la posibilidad de traducir el intercambio político en acciones visibles.

La reunión entre Parodi y Ezquerra dejó planteados tres ejes de interés para los gobiernos locales: gestión, turismo y descentralización. El desafío, ahora, será saber si ese diálogo queda como una instancia protocolar o si abre un camino de trabajo con resultados concretos para Carmelo y para las comunidades involucradas.