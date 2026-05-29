El obispo de Mercedes, Luis Eduardo González, afirmó que una eventual visita del papa León XIV a Uruguay tendría para los católicos el significado de “una bendición”, aunque advirtió que el impacto del viaje puede ser interpretado de distintas maneras según la fe o la posición de cada persona.

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González realizó estas declaraciones durante una entrevista en el programa de streaming Efecto Dominó, emitido por Centenario TV, de Cardona, al ser consultado sobre el significado que tendría para Uruguay la llegada del pontífice.

“Cada uno lo espera según su fe”, señaló el obispo. En ese sentido, sostuvo que el pueblo católico espera al papa como un referente espiritual y como sucesor de Pedro, figura central para la Iglesia católica.

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El obispo también planteó que, fuera del ámbito estrictamente religioso, la visita podría ser vista como la llegada de un jefe de Estado o como un acontecimiento de interés social. “Habrá que ver cómo cada persona tomará esta visita”, expresó.

González puso especial énfasis en el mensaje de paz que, según dijo, suele acompañar las visitas papales. Consideró que ese aspecto es relevante en un contexto marcado no solo por conflictos internacionales, sino también por tensiones sociales cotidianas, entre ellas la violencia en el ambiente público y en las redes sociales.

“El papa trae siempre una palabra que ilumina, que orienta a la reflexión de las familias, de los políticos, de los actores sociales”, afirmó. También mencionó que León XIV ha abordado temas actuales como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, aunque consideró que la paz aparece como uno de los ejes más fuertes de su mensaje.

Por el momento, la visita no tiene fecha confirmada. La Conferencia Episcopal del Uruguay informó el 21 de mayo que “existe una alta probabilidad” de que León XIV visite el país, pero aclaró que aún no cuenta con una fecha definida y que convocará a una conferencia de prensa cuando haya información oficial más detallada.

En noviembre de 2025, la propia Conferencia Episcopal había señalado que el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone, anunció que se esperaba concretar una fecha para la visita del papa, “muy posiblemente” durante 2026.