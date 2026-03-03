El Municipio de Carmelo celebrará en marzo el denominado Mes de la Mujer con una agenda de reconocimientos a referentes femeninas de la ciudad, tanto a quienes ya fallecieron como a mujeres que continúan desarrollando actividades en distintos ámbitos de la comunidad.

La propuesta incluye un tributo a ocho mujeres que ya no están, pero cuya trayectoria dejó una huella en la vida social, cultural y comunitaria de Carmelo, así como el reconocimiento a otras ocho mujeres carmelitanas que se encuentran en actividad.

Homenajes a trayectorias y compromiso

Según se informó, el eje central de la programación será la puesta en valor de historias de vida que, desde distintos espacios, contribuyeron al desarrollo local.

El reconocimiento a las ocho mujeres fallecidas tendrá un carácter conmemorativo, orientado a preservar su legado y a destacar el ejemplo que representaron para generaciones posteriores. En paralelo, se distinguirá a ocho mujeres que actualmente continúan desempeñándose en ámbitos sociales, educativos, culturales, empresariales o comunitarios.

La iniciativa busca visibilizar aportes muchas veces silenciosos, pero determinantes en la construcción cotidiana de la comunidad.

Reconocimiento a funcionarias municipales

La concejal Celia Vence, del Frente Amplio, destacó que además de los homenajes públicos se realizará una instancia especial dirigida a las trabajadoras municipales.

En ese marco, todas las funcionarias municipales recibirán un reconocimiento en una jornada íntima de té, concebida como un espacio de encuentro y valoración del trabajo diario que desempeñan.

Vence subrayó la importancia de poner en relieve el compromiso y la responsabilidad con que las funcionarias cumplen sus tareas en las distintas áreas municipales, muchas veces en labores que resultan esenciales para el funcionamiento institucional.

Una agenda con enfoque comunitario

El Mes de la Mujer se inscribe en una política de reconocimiento y visibilización del aporte femenino en la vida local. Desde el Municipio se señaló que la propuesta no se limita a un acto puntual, sino que apunta a generar un espacio de reflexión y gratitud hacia quienes, desde distintos roles, contribuyen al entramado social de Carmelo.

La programación detallada de actividades será difundida en los próximos días por los canales oficiales del Municipio.