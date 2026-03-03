La Jefatura de Policía de Colonia difundió oficialmente la nómina completa de autoridades que ejercen funciones en el territorio departamental, tanto a nivel de conducción como en cada zona y seccional. La comunicación tiene como finalidad precisar responsabilidades y fortalecer la transparencia institucional ante la ciudadanía.
El detalle incluye a los mandos jerárquicos de la sede central, a los jefes de zona y a los responsables de las 18 seccionales distribuidas en distintas localidades del departamento.
Conducción departamental
La estructura superior de la Jefatura está integrada por:
Jefe de Policía de Colonia: Comisario General (R) Paulo Adán Costa.
Subjefe de Policía: Comisario Mayor Héctor Amaro.
Coordinador Ejecutivo: Comisario Mayor Mauricio Silveira.
Jefe del Estado Mayor: Subcomisario Fernando Alonso.
Jefaturas de zona
El departamento se encuentra organizado en cuatro zonas operativas, cada una con un responsable a cargo de la coordinación territorial:
Zona I (Colonia del Sacramento): Subcomisario Cristhian Suárez.
Zona II (Rosario): Comisario Richard de Paula.
Zona III (Carmelo): Subcomisario Manuel Villoldo.
Zona IV y Dirección de la Escuela Policial de la Escala Básica: Comisario Daniel Tulón.
La división en zonas permite agrupar seccionales bajo una misma conducción, lo que facilita la planificación estratégica, la asignación de recursos y el seguimiento de resultados operativos.
Direcciones y unidades especializadas
La Jefatura también informó los responsables de áreas técnicas y especializadas:
Brigada Departamental Antidrogas: Subcomisario Bruno Ibarroa.
Dirección de Policía Científica: Oficial Principal Ruth Cardozo.
Policía Comunitaria Orientada a Problemas: Sargento Albina Villanueva.
Estas unidades cumplen funciones específicas en materia de investigación, análisis técnico y trabajo preventivo en territorio.
Seccionales policiales en el departamento
Las 18 seccionales del departamento están a cargo de los siguientes responsables:
Seccional 1ª (Colonia): Subcomisario Cristian Martínez.
Seccional 2ª (Rosario): Oficial Principal Diego Barreto.
Seccional 3ª (Carmelo): Oficial Principal Franco Bulffo.
Seccional 4ª (Nueva Palmira): Suboficial Mayor Roque Paredes.
Seccional 5ª (Nueva Helvecia): Oficial Ayudante Andrés Ferreira.
Seccional 6ª (Colonia Valdense): Oficial Ayudante Gonzalo Gioia.
Seccional 7ª (Real de San Carlos): Oficial Principal Catherine de los Santos.
Seccional 8ª (Juan Lacaze): Subcomisario Claudio Lima.
Seccional 9ª (Conchillas): Suboficial Mayor Claudio Cepeda.
Seccional 10ª (El Cerro): Oficial Ayudante Carlos Vera.
Seccional 11ª (Polancos): Sargento Iris Debezza.
Seccional 12ª (Ombúes de Lavalle): Oficial Principal Edinson Alvez.
Seccional 13ª (Colonia Miguelete): Sargento Pablo Urrutia.
Seccional 14ª (Tarariras): Subcomisario Fabián Hernández.
Seccional 15ª (Riachuelo): Oficial Ayudante Pamela Bastos.
Seccional 16ª (Villa Pancha): Oficial Ayudante Sebastián Moreno.
Seccional 17ª (Florencio Sánchez): Suboficial Mayor Mariano Díaz.
Seccional 18ª (Cufré): Cabo María Pino.
La importancia de la sectorización territorial
La delimitación de zonas y seccionales constituye un pilar de la tarea policial. Esta organización permite:
Definir con claridad la jurisdicción y la responsabilidad de cada mando.
Garantizar una respuesta más rápida ante denuncias o emergencias.
Optimizar el despliegue de patrullaje preventivo.
Facilitar la articulación con autoridades municipales, centros educativos y organizaciones sociales.
El conocimiento específico de cada localidad —sus dinámicas sociales, comerciales y geográficas— es un elemento central en la prevención del delito y en el trabajo comunitario.
Además, la identificación pública de los responsables fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y permite a la ciudadanía saber a qué autoridad dirigirse en cada caso.
