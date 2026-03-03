La Jefatura de Policía de Colonia difundió oficialmente la nómina completa de autoridades que ejercen funciones en el territorio departamental, tanto a nivel de conducción como en cada zona y seccional. La comunicación tiene como finalidad precisar responsabilidades y fortalecer la transparencia institucional ante la ciudadanía.

El detalle incluye a los mandos jerárquicos de la sede central, a los jefes de zona y a los responsables de las 18 seccionales distribuidas en distintas localidades del departamento.

Conducción departamental

La estructura superior de la Jefatura está integrada por:

Jefe de Policía de Colonia : Comisario General (R) Paulo Adán Costa.

Subjefe de Policía : Comisario Mayor Héctor Amaro.

Coordinador Ejecutivo : Comisario Mayor Mauricio Silveira.

Jefe del Estado Mayor: Subcomisario Fernando Alonso.

Jefaturas de zona

El departamento se encuentra organizado en cuatro zonas operativas, cada una con un responsable a cargo de la coordinación territorial:

Zona I (Colonia del Sacramento) : Subcomisario Cristhian Suárez.

Zona III (Carmelo) : Subcomisario Manuel Villoldo.

Zona IV y Dirección de la Escuela Policial de la Escala Básica: Comisario Daniel Tulón.

La división en zonas permite agrupar seccionales bajo una misma conducción, lo que facilita la planificación estratégica, la asignación de recursos y el seguimiento de resultados operativos.

Direcciones y unidades especializadas

La Jefatura también informó los responsables de áreas técnicas y especializadas:

Brigada Departamental Antidrogas : Subcomisario Bruno Ibarroa.

Dirección de Policía Científica : Oficial Principal Ruth Cardozo.

Policía Comunitaria Orientada a Problemas: Sargento Albina Villanueva.

Estas unidades cumplen funciones específicas en materia de investigación, análisis técnico y trabajo preventivo en territorio.

Seccionales policiales en el departamento

Las 18 seccionales del departamento están a cargo de los siguientes responsables:

Seccional 1ª (Colonia): Subcomisario Cristian Martínez. Seccional 2ª (Rosario): Oficial Principal Diego Barreto. Seccional 3ª (Carmelo): Oficial Principal Franco Bulffo. Seccional 4ª (Nueva Palmira): Suboficial Mayor Roque Paredes. Seccional 5ª (Nueva Helvecia): Oficial Ayudante Andrés Ferreira. Seccional 6ª (Colonia Valdense): Oficial Ayudante Gonzalo Gioia. Seccional 7ª (Real de San Carlos): Oficial Principal Catherine de los Santos. Seccional 8ª (Juan Lacaze): Subcomisario Claudio Lima. Seccional 9ª (Conchillas): Suboficial Mayor Claudio Cepeda. Seccional 10ª (El Cerro): Oficial Ayudante Carlos Vera. Seccional 11ª (Polancos): Sargento Iris Debezza. Seccional 12ª (Ombúes de Lavalle): Oficial Principal Edinson Alvez. Seccional 13ª (Colonia Miguelete): Sargento Pablo Urrutia. Seccional 14ª (Tarariras): Subcomisario Fabián Hernández. Seccional 15ª (Riachuelo): Oficial Ayudante Pamela Bastos. Seccional 16ª (Villa Pancha): Oficial Ayudante Sebastián Moreno. Seccional 17ª (Florencio Sánchez): Suboficial Mayor Mariano Díaz. Seccional 18ª (Cufré): Cabo María Pino.

La importancia de la sectorización territorial

La delimitación de zonas y seccionales constituye un pilar de la tarea policial. Esta organización permite:

Definir con claridad la jurisdicción y la responsabilidad de cada mando.

Garantizar una respuesta más rápida ante denuncias o emergencias.

Optimizar el despliegue de patrullaje preventivo.

Facilitar la articulación con autoridades municipales, centros educativos y organizaciones sociales.

El conocimiento específico de cada localidad —sus dinámicas sociales, comerciales y geográficas— es un elemento central en la prevención del delito y en el trabajo comunitario.

Además, la identificación pública de los responsables fortalece los mecanismos de rendición de cuentas y permite a la ciudadanía saber a qué autoridad dirigirse en cada caso.