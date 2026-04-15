El Anuario AECA 2025 del Ministerio del Interior muestra para Colonia un panorama con movimientos distintos según el tipo de delito: subieron los homicidios, los delitos sexuales y las estafas y fraudes informáticos, mientras los hurtos mantuvieron su descenso en la comparación de más largo plazo.

En homicidios, el departamento registró 4 casos en 2025, frente a 2 en 2024. Aun con ese aumento, Colonia se ubicó entre los departamentos con menor incidencia relativa del país, con una tasa de 2,3 homicidios cada 100.000 habitantes, según la tabla por departamento y el mapa de tasas del anuario, en las páginas 19 y 20.

En lesiones, el registro también mostró una suba. Colonia pasó de 314 denuncias en 2020 a 378 en 2025, dentro de un indicador que el anuario presenta de forma agregada para lesiones personales, graves y gravísimas. Esa evolución aparece en la tabla departamental de la página 44.

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En violencia basada en género, el anuario indica que Colonia no registró homicidios de mujeres por violencia basada en género en 2025, al igual que en 2024 y 2020. En la serie comparativa aparece un caso en 2015. Ese dato figura en la tabla por departamento de la página 52.

Uno de los incrementos más notorios aparece en los delitos sexuales. El departamento pasó de 30 denuncias en 2015 a 101 en 2024 y 133 en 2025, según la tabla departamental de la página 56. El propio anuario aclara que esta categoría reúne distintas figuras penales vinculadas a la violencia sexual para preservar la comparabilidad de la serie.

En rapiñas, Colonia tuvo 50 denuncias en 2025, contra 38 en 2024. La variación marca una suba interanual, aunque en niveles acotados frente a otros delitos patrimoniales. El dato surge de la tabla por departamento de la página 60.

Los hurtos, en cambio, sostuvieron una trayectoria descendente cuando se mira el período largo. En 2025 hubo 1.765 denuncias, por debajo de las 2.796 de 2020 y de las 2.748 de 2015, según la tabla de la página 65. El comportamiento muestra que el principal delito contra la propiedad en el departamento sigue lejos de los niveles de una década atrás.

Algo similar ocurre con los vehículos hurtados. El anuario incluye a Colonia en la tabla departamental de la página 68 y ubica este fenómeno también en una línea descendente respecto de años anteriores.

En estafas y fraudes informáticos, el volumen sigue siendo alto. Colonia registró 992 denuncias en 2025. Es una cifra apenas inferior a la de 2024, pero muy por encima de las 368 de 2020 y de las 46 de 2015, de acuerdo con la tabla por departamento de la página 71. El anuario además advierte que en 2025 hubo cambios de criterios y prácticas de registro vinculados a la nueva normativa sobre ciberdelincuencia, por lo que la lectura de la serie debe hacerse con esa salvedad.

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En abigeato, la serie confirma una caída sostenida: 24 denuncias en 2025, frente a 85 en 2015. También en extorsiones los números siguen siendo bajos, aunque con oscilaciones: 2 casos en 2015, 9 en 2020, 21 en 2024 y 13 en 2025. Ambos fenómenos aparecen dentro de los capítulos de delitos contra la propiedad y delitos complejos del anuario.

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En conjunto, la lectura de Colonia en 2025 deja tres movimientos visibles: un aumento de la violencia letal en términos absolutos aunque con tasa baja, una suba de los delitos sexuales y un peso muy marcado de las estafas y fraudes informáticos; del otro lado, los hurtos y el abigeato continúan por debajo de los valores que el departamento mostraba años atrás.