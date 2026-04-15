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El Gobierno resolvió mantener durante un año más la devolución del IVA en la compra de gasoil para productores de leche, arroz, frutas, hortalizas, flores y miel.

La medida apunta a aliviar el costo del combustible, uno de los gastos fijos más importantes para muchas explotaciones rurales. El reintegro será mensual y en efectivo.

Para acceder, las compras deberán estar documentadas con factura electrónica. El monto variará según el rubro y los ingresos de cada productor.

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Aunque el decreto usa términos tributarios, el efecto concreto es claro: el Estado seguirá devolviendo parte de lo que estos productores pagan por el gasoil que usan para trabajar.