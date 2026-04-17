Por Lic. Elio García Clavijo

La amenaza detectada en el Liceo 1 de Carmelo volvió a poner en foco un fenómeno que autoridades educativas vinculan con mensajes imitativos y desafíos difundidos entre adolescentes. Aunque muchos de estos episodios buscan sembrar miedo más que anunciar un ataque real, especialistas y organismos públicos coinciden en que deben tratarse con seriedad, verificación rápida y respuesta institucional coordinada.

La aparición de una amenaza escrita en un baño del Liceo 1 de Carmelo encendió la alarma en la comunidad educativa y obligó a activar medidas preventivas. La dirección denunció el hecho, dio aviso a Inspección, mantuvo abierto el centro con flexibilización en la asistencia y pidió control de ingreso y presencia policial.

En paralelo, el director general de Secundaria, Manuel Oroño, en entrevista con Carmelo Portal, vinculó el episodio con un fenómeno que ya habría aparecido en otros liceos del país.

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Hasta ahora, lo confirmado públicamente es la existencia del mensaje, la intervención de las autoridades y la hipótesis de que se trata de una conducta imitativa. No hay, al menos en la información difundida, evidencia pública de un ataque concreto planificado en Carmelo. Pero esa ausencia de confirmación no reduce la gravedad institucional del episodio: una amenaza, aun cuando termine siendo falsa, altera el clima escolar, moviliza recursos públicos y golpea la sensación de seguridad de estudiantes, familias y docentes.

La experiencia internacional muestra que este tipo de mensajes suele inscribirse en una lógica de contagio digital. Informes de RAND y de agencias de seguridad educativa de Estados Unidos señalan que muchas amenazas escolares se propagan por imitación, bromas, cadenas virales o intentos de interrumpir la actividad escolar. No siempre buscan concretar una agresión; muchas veces buscan vaciar aulas, instalar miedo, poner a prueba la reacción adulta o ganar notoriedad dentro del ecosistema adolescente de redes y mensajería.

Ese es uno de los rasgos centrales del problema: el daño existe aun cuando no haya un ataque real. El mensaje original puede ser una pintada, una captura o un audio; luego llegan los reenvíos, los comentarios, las reinterpretaciones y la amplificación en grupos de WhatsApp o plataformas sociales. En pocas horas, una amenaza aislada puede convertirse en un episodio nacional o al menos en la percepción de una ola incontrolable. Allí opera una lógica conocida: el bajo costo de emitir un mensaje y el altísimo impacto que produce en una comunidad sensible.

Actuando con equilibrio institucional

Por eso las instituciones educativas están obligadas a actuar con un equilibrio difícil: no minimizar, pero tampoco alimentar el sensacionalismo. En Uruguay, la ANEP cuenta con mapas de ruta y protocolos de convivencia que establecen criterios de actuación ante situaciones de violencia hacia adolescentes. Esos documentos indican que toda situación debe ser comunicada a la dirección del centro, elevada a Inspección y abordada con diligencia, articulación institucional y, cuando corresponda, apoyo psicosocial y derivación a organismos de protección.

En ese marco, la reacción del Liceo 1 de Carmelo aparece alineada con una respuesta prudente: denuncia, comunicación interna, medidas preventivas y continuidad institucional con resguardos. La escuela o el liceo no pueden resolver en soledad un hecho de esta naturaleza. Deben intervenir la conducción del centro, las inspecciones, los equipos técnicos y, si hay indicios de vulneración de derechos o riesgo mayor, también el sistema de protección, con organismos como el SIPIAV y el INAU en sus respectivos cometidos.

¿Por qué?

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La pregunta de fondo, sin embargo, excede el episodio puntual. ¿Por qué sucede esto? Porque las redes sociales y la mensajería instantánea modificaron la escala del conflicto adolescente. Un mensaje que antes quedaba en un cuaderno o en una pared hoy circula, se captura, se reproduce y se multiplica en minutos. La búsqueda de impacto, la presión del grupo, el anonimato relativo y la lógica de viralización convierten a estos contenidos en artefactos de intimidación de enorme alcance. La violencia simbólica también es violencia cuando altera rutinas, genera pánico y erosiona la convivencia.

Organismos internacionales como UNESCO vienen advirtiendo que la violencia en entornos educativos ya no puede analizarse solo dentro del edificio escolar. El ciberacoso, las amenazas digitales y otras formas de hostigamiento tecnológico forman parte del problema y exigen respuestas integrales. Eso implica protocolos, pero también alfabetización digital, trabajo sostenido con familias, formación docente y canales claros de reporte para los estudiantes.

Otros países han empezado a responder con equipos multidisciplinarios de evaluación de amenazas, sistemas de alerta, comunicación centralizada y programas de prevención que combinan seguridad, salud mental y convivencia. La clave no está solo en endurecer la vigilancia, sino en construir instituciones capaces de detectar señales, verificar credibilidad, proteger a la comunidad y cortar la circulación del miedo antes de que se vuelva incontrolable.

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También hay algo que no conviene hacer. No ayuda viralizar capturas sin contexto, repetir consignas de supuestos desafíos como si fueran marcas reconocibles ni convertir a los autores en protagonistas de un espectáculo. Cada difusión irresponsable puede reforzar el efecto imitativo. La información pública debe ser sobria, precisa y útil: decir qué pasó, qué medidas se tomaron y qué canales institucionales están actuando.

El caso de Carmelo vuelve visible una tensión de época. El liceo sigue siendo un espacio físico, pero buena parte de los conflictos que la atraviesan nacen, se expanden o se agravan en entornos digitales. Frente a eso, no alcanza con atribuirlo a una travesura ni con reducirlo a un problema policial. Se trata de un fenómeno educativo, social y comunicacional que exige respuestas serias, coordinadas y verificables.

Actuar rápido, comunicar con rigor y proteger a los estudiantes

Lo ocurrido en el Liceo 1 de Carmelo obliga a mirar más allá del episodio puntual. Si se confirma que estos mensajes forman parte de una cadena imitativa, el desafío no será solo identificar a sus autores, sino fortalecer la capacidad del sistema para responder sin pánico, sin improvisación y sin amplificar el daño. En tiempos de viralidad, la mejor defensa institucional sigue siendo la misma: actuar rápido, comunicar con rigor y proteger a los estudiantes sin convertir el miedo en noticia permanente.