La Secretaría Nacional del Deporte y la Administración Nacional de Educación Pública pondrán en marcha en 2026 el programa Más Deporte, Más Experiencias Educativas, una iniciativa que buscará ampliar el acceso a actividades deportivas antes o después del horario de clase en 45 escuelas de todo el país.

El plan, presentado por el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, prevé una inversión anual de 24 millones de pesos, destinada principalmente a la contratación de docentes que estarán a cargo de las actividades. Según explicó el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, esos profesores serán incorporados a través de organizaciones deportivas, en el marco de convenios con federaciones de voleibol, rugby, hockey, handball y básquetbol.

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La propuesta apunta a promover el derecho a la actividad física y, al mismo tiempo, extender el tiempo de permanencia de los alumnos en ámbitos educativos y de convivencia con sus pares. Además, contempla el acceso a la alimentación para quienes participen del programa.

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Pereda señaló también que se trabaja con autoridades de educación media para extender esta modalidad a espacios municipales y predios administrados por la SND. En paralelo, las autoridades prevén apoyarse en los Juegos Deportivos Nacionales, en los que participan más de 100.000 niños y adolescentes por año, para identificar las disciplinas de mayor interés entre los estudiantes.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, informó que la administración resolvió duplicar el acceso a la alimentación en educación media básica, de 20.000 a 40.000 estudiantes, mediante la instalación de unos 60 nuevos comedores. También adelantó la construcción de 10 polideportivos y dos piscinas cerradas durante este período.