En el departamento de Colonia, donde desde hace semanas se habla del agua como de un bien escaso y urgente, el cielo volvió este martes a ocupar el centro de la escena. Pero no llegó con alivio limpio ni sereno: llegó con aviso. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para todo el departamento, vigente desde las 13.55 de este 17 de marzo de 2026, con actualización prevista para las 16.00.

La imagen tiene algo de paradoja y de necesidad. En un territorio atravesado por el déficit hídrico, la lluvia es esperada como una respuesta, aunque venga acompañada de riesgos. Según Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país y genera tormentas, algunas de intensidad fuerte.

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El organismo advirtió que, en las zonas afectadas, podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes. También señaló que se esperan mejoras temporarias durante la vigencia del fenómeno, mientras continúa el monitoreo de la situación.

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La advertencia alcanza a todo Colonia y a otros departamentos del sur del país, entre ellos Montevideo, Canelones y San José.

En horas en que productores, vecinos y autoridades siguen de cerca la falta de agua, las nubes traen una promesa ambigua: pueden aliviar la tierra reseca, pero también golpear con fuerza. En Colonia, esta vez, mirar al cielo es esperar y cuidarse al mismo tiempo.