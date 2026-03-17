La situación de los cuidacoches de Colonia entró este martes en una fase de respuesta institucional. En el Centro de Desarrollo Comunitario se reunieron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, representantes sindicales y trabajadores del sector para buscar una salida inmediata a la incertidumbre abierta por la reciente resolución de la Junta Departamental.

Del encuentro participaron la gerenta del área sociolaboral del MIDES, Soledad Brandon; el director departamental del ministerio en Colonia, Maxy Olaverry; delegados del sindicato de cuidacoches de FUECYS; trabajadores del rubro y otras autoridades departamentales.

La convocatoria tuvo un objetivo concreto: atender la urgencia social que atraviesa este colectivo luego del proceso de desregulación generado por la nueva disposición departamental. Sobre la mesa estuvo, sobre todo, la necesidad de encontrar alternativas que permitan sostener ingresos y abrir una vía de inclusión para los meses que vienen.

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Como primera medida, las autoridades resolvieron avanzar con un abordaje inmediato a través del Plan Accesos, junto con acciones de atención, coordinación y acompañamiento desde el Centro Comunitario de Desarrollo.

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La decisión incluye la asignación de cupos específicos para que los cuidacoches puedan ingresar a la primera fase del programa. La apuesta oficial es que esa herramienta funcione como una respuesta inicial frente a la emergencia y, al mismo tiempo, como una puerta de entrada a procesos de inserción sociolaboral más estables.

La reunión no cerró el conflicto de fondo, pero dejó una señal política y social: ante un escenario de cambio abrupto para decenas de trabajadores, el Estado comenzó a mover piezas para evitar que la desregulación se traduzca, de inmediato, en mayor vulnerabilidad.