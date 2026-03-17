Colonia quiere ganar visibilidad en uno de los grandes polos turísticos de América Latina. Con ese objetivo, autoridades departamentales mantuvieron el 10 de marzo una reunión virtual con el secretario de Turismo de Cartagena de Indias, Jorge Andrés Moisés, en la que acordaron avanzar en una estrategia para promocionar el destino en el centro de información turística de esa ciudad, por donde pasan cerca de cinco millones de visitantes al año.

Junto a Moisés participaron el director de Turismo de Colonia, Martín Álvarez, y el director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez, en representación del gobierno departamental.

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La hoja de ruta definida no se limita a la difusión institucional. También prevé el trabajo con operadores privados para impulsar circuitos de turismo emisor y receptor entre el Caribe y el Río de la Plata, con la intención de generar un flujo más estable entre ambos destinos.

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Las próximas instancias estarán centradas en convertir ese primer acuerdo en acciones concretas.