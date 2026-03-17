El Municipio de Carmelo informó que las solicitudes para la realización de eventos deberán presentarse con una anticipación mínima de 60 días. Según se dijo, los pedidos ingresados por fuera de ese plazo no podrán ser tramitados.

La disposición introduce una pauta precisa para la organización de actividades y fija un marco temporal obligatorio para quienes promuevan espectáculos, ferias, encuentros o convocatorias públicas. El criterio apunta a ordenar la presentación de expedientes y a dar previsibilidad al proceso administrativo previo a cada autorización.

De acuerdo con lo comunicado, la medida busca facilitar la planificación, la coordinación y la evaluación de cada evento. En la práctica, eso involucra distintas instancias de revisión, desde aspectos logísticos y operativos hasta la intervención de las áreas competentes en cada caso.

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El plazo de 60 días también redefine los tiempos de trabajo de los organizadores, que deberán proyectar con mayor antelación la presentación de sus propuestas. En ese nuevo esquema, la preparación previa adquiere un peso central, ya que la fecha de ingreso del trámite pasa a ser un requisito determinante.

El alcance concreto de la medida se verá en su aplicación cotidiana, especialmente en función del tipo de actividad, su dimensión y las exigencias que implique cada autorización. Por ahora, el mensaje oficial pone el acento en un punto: la anticipación deja de ser una recomendación y pasa a ser una condición formal para iniciar el trámite.