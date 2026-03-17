El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad un proyecto para readecuar el sistema de multas de tránsito y establecer una rebaja unificada del 50% para quienes reconozcan la infracción y la paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente.

La resolución fue adoptada durante la 11ª sesión plenaria realizada en Mercedes, Soriano, en el marco de la Expoactiva Nacional. El texto, elaborado por un grupo de trabajo creado en la sesión anterior, será remitido ahora a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para que los cambios sean incorporados en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo.

La propuesta alcanza a las sanciones previstas en el actual Decreto 303/023, reglamentario de la Ley 19.824, y forma parte de una revisión del régimen sancionatorio acordada por las 19 intendencias.

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El beneficio, sin embargo, no regirá para las infracciones consideradas de mayor gravedad. Quedarán excluidos los casos de conducción bajo efectos de alcohol o drogas, la negativa a realizarse controles, la participación en picadas, circular al doble o más de la velocidad permitida, conducir sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante, no usar cinturón de seguridad o casco, y las infracciones vinculadas al traslado de menores de 12 años sin las condiciones exigidas.

Además, la Comisión de Seguimiento del Sucive podrá supeditar el acceso a la rebaja a la realización de instancias de capacitación en seguridad vial.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, sostuvo que el objetivo de la iniciativa es ajustar el sistema para que las sanciones “sean pagables” y favorecer así el cumplimiento.