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Uruguay quedó este martes bajo la influencia de un frente frío que avanza desde Argentina y que puede dejar lluvias localmente intensas y tormentas en distintas zonas del país, de acuerdo con el informe de Metsul.

El fenómeno se desplaza sobre una masa de aire cálida e inestable, una combinación que eleva el riesgo de episodios puntualmente severos. El reporte advierte que el deterioro del tiempo se da en el marco del avance del sistema frontal por el centro de Argentina y territorio uruguayo.

Según Metsul, detrás del frente no se espera el ingreso de una masa de aire frío capaz de provocar un descenso térmico marcado y sostenido. En el caso uruguayo, el cambio más notorio estaría asociado a la nubosidad, las precipitaciones y las tormentas, más que a una baja importante de temperatura.

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El pasaje del sistema marca, así, una jornada de inestabilidad para Uruguay, con la atención puesta en la intensidad que puedan alcanzar las lluvias en algunos puntos y en la evolución de las tormentas a medida que el frente complete su desplazamiento.