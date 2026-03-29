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La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se declaró en estado de alerta permanente y evalúa convocar a un paro nacional luego de una serie de agresiones físicas y verbales contra trabajadores de la salud en distintos puntos del país. En el departamento de Colonia, la preocupación se concentró en un episodio registrado en la puerta de emergencia del Hospital de Juan Lacaze, donde funcionarios fueron agredidos mientras cumplían tareas asistenciales.

El caso ocurrido en Juan Lacaze se sumó a otros hechos denunciados por el gremio en centros de salud de Durazno y Treinta y Tres. A partir de esa secuencia, la federación advirtió sobre el aumento de situaciones de violencia contra personal de enfermería y medicina en el sistema público.

La FFSP reclamó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) medidas urgentes para reforzar la seguridad en los centros asistenciales y garantizar condiciones de trabajo para los equipos de salud. El sindicato sostiene que, si no hay respuestas, analizará medidas de alcance nacional.

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Según planteó la federación, la reiteración de estos episodios afecta el trabajo cotidiano de los funcionarios y plantea un problema de seguridad en servicios que atienden a la población en situaciones de emergencia.