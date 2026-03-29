Una burbuja de aire caliente instalada sobre el centro de Sudamérica está elevando las temperaturas en buena parte de la región y también se hace sentir en Uruguay, aunque con menor intensidad que en el norte argentino, Paraguay y el sur de Brasil.

MetSul Meteorologia ubicó el núcleo del fenómeno entre el nordeste argentino y Paraguay y advirtió que su expansión durante el último fin de semana de marzo reforzó una ola de calor con registros muy por encima de lo habitual para esta época. En sus proyecciones, incluyó a Uruguay entre las áreas con máximas elevadas, con valores de entre 36 y 38 grados en algunos sectores.

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En Uruguay, sin embargo, el escenario aparece más moderado en los pronósticos oficiales. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para Montevideo y el área metropolitana máximas de 25 °C este domingo 29 de marzo, 29 °C el lunes 30 y 28 °C el martes 31, en un contexto de nubosidad, tormentas aisladas y una desmejora que comenzó el viernes 27 desde el suroeste del país. Ese contraste muestra que el país siente el empuje del aire cálido regional, pero con condiciones atmosféricas que, al menos por ahora, amortiguan un salto térmico más extremo.

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El dato de fondo es que el calor fuerte a fines de marzo no resulta inédito, pero sí llama la atención cuando se ubica claramente por encima del promedio y se prolonga varios días. Inumet había anticipado, además, un trimestre enero-febrero-marzo con temperaturas entre normales y superiores a lo normal en todo el país. Si el aire cálido persiste y se afirman cielos más despejados, Uruguay podría seguir bajo un cierre de mes más pesado de lo habitual, aun sin configurar todavía una ola de calor en los términos técnicos que utiliza el organismo oficial.