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La Policía Nacional pondrá en marcha un operativo especial de prevención y control en todo el país con motivo de la Semana de Turismo, uno de los períodos de mayor movilidad del año. El dispositivo incluirá miles de efectivos distribuidos en rutas nacionales, caminos departamentales y otros puntos de alta circulación.

El operativo involucrará a todas las unidades operativas, las 19 jefaturas departamentales y las direcciones nacionales y generales. Según informó la institución, el objetivo es reforzar la seguridad vial, prevenir delitos y acompañar el intenso movimiento de personas previsto para los próximos días.

La Dirección Nacional de Policía Caminera tendrá un papel central. Su director, Luis Calzada, indicó que la totalidad del personal operativo, cerca de 500 efectivos, estará desplegada durante la semana. También señaló que la plantilla fue reforzada en alrededor de 25%, lo que permitirá ampliar los controles.

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Las autoridades concentrarán esfuerzos en el corredor que va desde Colonia hacia el este del país, además de las rutas 1, 3 y 5, y de eventos masivos como la Semana de la Cerveza y el Festival del Olimar. El operativo incluirá además vigilancia con drones y cobertura de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La Policía exhortó a la población a respetar las normas de tránsito y las indicaciones del personal.