La mañana abrió despacio en Colonia Valdense, como suelen abrir las cosas en el interior: con gente llegando de a poco, con el aire fresco de otoño y con ese movimiento sereno que, visto de cerca, nunca es del todo quieto. En el Ruedo Patria y Tradición, la Semana de Turismo empezó así, entre juegos camperos, caballos bien afirmados sobre la tierra y familias enteras reunidas alrededor de una costumbre que en Colonia no necesita presentación.

Desde temprano, el predio fue tomando forma de fiesta. No una fiesta de estridencias, sino de esas que se arman con señales conocidas: el relincho breve, la rueda de gente, la conversación al paso, la expectativa antes de cada prueba. La segunda fecha del Campeonato Anual de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla le dio al día uno de sus centros de gravedad. Hubo destrezas, competencia y un clima de encuentro que desbordó lo estrictamente deportivo.

Lo que se vio en Valdense fue, sobre todo, una escena de identidad. Una manera de reunirse alrededor de las raíces, de sostener en el tiempo una liturgia de campo que se vuelve celebración cuando la comparten vecinos y visitantes. El departamento abrió así su agenda de Turismo: con un pie en la tradición y el otro en la convocatoria amplia, familiar, de quienes buscan algo más que entretenimiento.

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La actividad siguió durante toda la jornada y tuvo previsto su cierre por la noche, en una continuidad que confirma el tono de estos días en Colonia: un territorio en movimiento, con propuestas repartidas en distintas localidades y con la intención clara de hacer de la Semana de Turismo una experiencia colectiva.

En Colonia Valdense, al menos por este primer día, la postal fue nítida: tierra, caballos, costumbres y gente. Lo bastante antiguo como para emocionar. Lo bastante vivo como para seguir convocando.