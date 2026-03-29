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En la previa de una nueva Semana de Turismo, los puertos deportivos de la zona comenzaron a mostrar movimiento, con el arribo de embarcaciones y tripulaciones que anticipan una mayor circulación en los próximos días, cuando se espera un incremento de visitantes en distintos puntos del departamento de Colonia.

Entre el 27 y el 29 de marzo, el Puerto de Carmelo y los muelles privados concentraron la mayor actividad. Allí se registraron cinco arribos con 12 tripulantes y un zarpe con dos tripulantes, de acuerdo con los datos relevados en ese período.

En el Puerto de Conchillas, en tanto, se produjo un arribo con dos tripulantes, mientras que no se reportaron zarpes.

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Aunque las cifras todavía son moderadas, el movimiento resulta un indicio de la actividad que suele intensificarse en la antesala del principal receso turístico del otoño. La zona de puertos deportivos de Colonia, en especial Carmelo, suele convertirse en uno de los puntos de entrada y salida de embarcaciones de pequeño porte, en un contexto de mayor dinamismo recreativo y turístico.

El registro de los últimos días refleja así un comienzo de actividad previo al flujo más fuerte de la semana, en una región que durante Turismo combina navegación deportiva, visitas de corta estadía y circulación de turistas en busca de descanso y propuestas al aire libre.