El exsubsecretario de Turismo Remo Monzeglio, quien ocupó ese cargo durante el período de gobierno anterior, pescó un tiburón martillo en aguas de Sauce de Portezuelo, departamento de Maldonado, y resolvió denunciarse a sí mismo ante organismos estatales al considerar que podría tratarse de una especie protegida.

Según informó el diario El País, Monzeglio publicó el pasado sábado en la red social X una fotografía en la que se lo veía a bordo de una embarcación sosteniendo con ambas manos al ejemplar recién extraído del agua. La imagen generó cuestionamientos en redes sociales, tras lo cual fue eliminada.

Consultado por El País, el exjerarca indicó que presentó una denuncia contra sí mismo ante tres dependencias del Estado: la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). La Dinara depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mientras que la Dinama y la Dinacea integran la órbita del Ministerio de Ambiente.

De acuerdo con lo consignado por el matutino, la decisión de autodenunciarse respondió a la eventual condición de especie protegida del tiburón martillo, extremo que deberá ser evaluado por las autoridades competentes. El caso reavivó el debate en torno a la pesca deportiva y la protección de especies marinas en aguas uruguayas.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la eventual apertura de un expediente administrativo ni sobre posibles sanciones. La actuación de los organismos involucrados determinará si corresponde aplicar medidas en función de la normativa vigente sobre conservación y pesca.